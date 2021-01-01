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محافظ الخليل يبحث مع القنصل الايطالي سبل تعزيز التعاون

الأحد 03 يناير 2021 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

التقى محافظ الخليل اللواء جبرين البكري القنصل الايطالي العام في فلسطين جوزيبي فيديل، في مكتبه اليوم الاحد، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات، بحضور نائب المحافظ خالد دودين.

ورحّب المحافظ البكري بالقنصل الايطالي الجديد في أول زيارة رسمية له لمحافظة الخليل، متمنياً له النجاح التوفيق في مهام عمله، وقدّم شرحاً تفصيلياً عن واقع المحافظة على كافة المستويات، خصوصاً انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المسافر والبلدة القديمة، مثمناً دور الشعب والحكومة الايطالية في دعم القضية الفلسطينية على مر التاريخ.

واستعرض اللواء البكري آخر تحديثات الحالة الوبائية في المحافظة في ظل جائحة "كورونا"، مشيراً الى مشفى دورا الحكومي المتخصص في علاج مرضى "كورونا"، وعن قرب افتتاح مشفى حلحول، بالإضافة الى وجود غرف صحية "Triage" واقسام خاصة "بالكورونا" في باقي مشافي المحافظة.

من ناحيته، شكر فيديل المحافظ البكري على ما قدمه من معلومات، معرباً عن سعادته بزيارة المحافظة، لافتاً النظر الى توجه القنصلية والوكالة الإيطالية لدعم المحافظة في المشاريع المستقبلية في المجالات التعليمية والصحية وقطاع الاعمال والمشاريع الصغيرة، في المسافر ومناطق ج ، H2، متحدثاً بأن القضية الفلسطينية تحظى بالدعم في ايطاليا، وان الحكومة الايطالية تنظر للشعب الفلسطيني كشعب صديق.

#محافظ الخليل #القنصل الايطالي

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