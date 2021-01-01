الاحتلال يحتجز 36 أسيرة بمعتقل "الدامون" بينهن جريحات

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته ظهر الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحتجز 36 أسيرة داخل معتقل "الدامون"، بظروف قاسية.

وأشارت الهيئة أن من بين الأسيرات المحتجزات 24 أسيرة محكومة بأحكام متفاوتة، يصل أعلاها إلى 16 عاماً بحق الأسيرتين شاتيلا أبو عيادة وشروق دويات، و9 أسيرات موقوفات، و3 أسيرات قيد الاعتقال الإداري وهن (شروق البدن، وختام الخطيب، وبشرى الطويل).

وأضافت أن من بين المعتقلات من تعاني من أوضاع صحية صعبة للغاية، كحالة الأسيرة إسراء جعابيص المصابة بحروق وبحاجة لعدة عمليات، وأمل طقاطقة المصابة بخمس رصاصات وبحاجة لإجراء عملية لازالة البلاتين من ساقها، وإيمان أعور والتي تعاني من كتل سرطانية في الأوتار الصوتية، وروان أبو زيادة والتي تعاني من أوجاع في الرقبة والمعدة، ونسرين أبو كميل والتي تشتكي من مرض الضغط والسكري والتهاب بأصابع القدمين، وجميعهن بحاجة لمتابعة طبية حثيثة ومتخصصة لحالاتهن.