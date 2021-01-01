  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يحتجز 36 أسيرة بمعتقل "الدامون" بينهن جريحات

الأحد 03 يناير 2021 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته ظهر الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحتجز 36 أسيرة داخل معتقل "الدامون"، بظروف قاسية.

وأشارت الهيئة أن من بين الأسيرات المحتجزات 24 أسيرة محكومة بأحكام متفاوتة، يصل أعلاها إلى 16 عاماً بحق الأسيرتين شاتيلا أبو عيادة وشروق دويات، و9 أسيرات موقوفات، و3 أسيرات قيد الاعتقال الإداري وهن (شروق البدن، وختام الخطيب، وبشرى الطويل).

وأضافت أن من بين المعتقلات من تعاني من أوضاع صحية صعبة للغاية، كحالة الأسيرة إسراء جعابيص المصابة بحروق وبحاجة لعدة عمليات، وأمل طقاطقة المصابة بخمس رصاصات وبحاجة لإجراء عملية لازالة البلاتين من ساقها، وإيمان أعور والتي تعاني من كتل سرطانية في الأوتار الصوتية، وروان أبو زيادة والتي تعاني من أوجاع في الرقبة والمعدة، ونسرين أبو كميل والتي تشتكي من مرض الضغط والسكري والتهاب بأصابع القدمين، وجميعهن بحاجة لمتابعة طبية حثيثة ومتخصصة لحالاتهن.

#هيئة شؤون الأسرى #سجن الدامون #الأسيرات

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. سبب وفاة الراوي سعد طليحان الشمري أبو دحام

قائد كتيبة في جولاني يشعل النار داخل موقع عسكري والسبب .. ؟

فيديو الجي كلاس السوداء في الأغوار بالأردن كامل (شاهد)

قناة عبرية : دولة عربية كبيرة تنضم إلى المحور المعادي لإسرائيل

غزة: الشرطة توضح بشأن اعتقال أربعة مواطنين من إحدى العائلات بخانيونس

ثروتها 8 مليار دولار.. ضجة و جدل بعد زواج سعودية ثرية من سائقها الباكستاني (فيديو

حماس تكشف الهدف الرئيسي من رسالتها بشأن المصالحة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

ابوحسنة2

أبوحسنة يكشف حقيقة التهديدات التي تواجه الأونروا

وزيرة الصحة : 31 وفاة و1155 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1419 حالة تعافٍ

إسماعيل هنية والرئيس عباس

هنية يتلقى رسالة خطية من الرئيس عباس

استقالة محافظ سلطة النقد عزام الشوا والرئيس يقبل الاستقالة

65929

قائد كتيبة في جولاني يشعل النار داخل موقع عسكري والسبب .. ؟

اعلان سما رسائل