الخارجية: موافقات جديدة للمواطنين المسجلين للسفر الى شيكاغو

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين في المملكة الأردنية، عن حصولها على الموافقات اللازمة للطلبة والمواطنين ورجال الأعمال الذين سجلوا للسفر الى شيكاغو، أمس، عبر المنصة الالكترونية. فعلى جميع الذين سجلوا لدينا سابقا وابلغناهم بحصولهم على الموافقات اللازمة، ودعت الوزارة الذين سجلوا عبر المنصة الأخيرة المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/ او عبر وكيل سفرهم المحلي.







ونوه الفريق المختص بالوزارة لجميع المواطنين الراغبين بالسفر بضرورة حصولهم على شهادة معتمدة من وزارة الصحة بخلوهم من فيروس كورونا، على ان تتضمن الشهادة او الكتاب تحديد ساعة وقت اخذ عينة الفحص، وذلك لمدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة الى وقت الصعود الى الطائرة.

كما نوّه الفريق لجميع الذين يحجزون ويشترون التذاكر الاطلاع على الوقت المحدد لإجراء فحص الكورونا والوقت المحدد للتواجد في المعابر(الاستراحة) حسب الجدول اعلاه.