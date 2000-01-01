الرئيس عباس يوقع مرسوما بتعيين فراس ملحم محافظا لسلطة النقد .. فمن هو ؟

رام الله / سما /

وقع الرئيس محمود عباس اليوم الأحد، مرسوما بتعيين الدكتور فراس ملحم محافظا لسلطة النقد الفلسطينية.

يشار الى ان المحافظ السابق لسلطة النقد عزام الشوا قد تقدم باستقالته يوم الخميس الماضي 31 كانون الأول 2020.

واعلنت سلطة النقد اليوم الاحد ان الشوا تقدم باستقالته من سلطة النقد لاسباب شخصية.

يشار إلى أن الدكتور فراس ملحم حاصل على الدكتوراه في القانون، من جامعة بلجيكية عام 2004، والماجستير من جامعة بير زيت عام 2000، والبكالوريوس من جامعة مغربية عام 1993. وهو عضو نقابة المحامين الفلسطينيين، ويجيد اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة.

وعمل رئيساً لفريق حكم القانون (العدالة والأمن) في مكتب الرباعية الدولية لمدة تزيد عن أربع سنوات، وكان مسؤولاً لمكتب التظلمات في سلطة النقد الفلسطينية لمدة أربع سنوات أيضاً، وخبيراً في التدريب القضائي في مكتب النائب العام من خلال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لمدة عام، وعمل لمدة ثلاث سنوات نائب رئيس فريق وخبيراً أساسياً ضمن مشروع سيادة الثاني لتعزيز القضاء الفلسطيني الممول من الاتحاد الأوروبي.

كما عمل ملحم لسنوات طويلة، امتدت لما يقرب من ثمانية عشر عاماً، مدرباً حول الصياغات التشريعية، ومستشاراً قانونياً، وباحثاً رئيسياً مقيماً في السلطة الفلسطينية، في عدة مشاريع، بعضها ممول من الاتحاد الأوروبي وأخرى من منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة، ومنها مشروع حول مكافحة الفساد، وآخر حول الحوكمة الإلكترونية.

وعمل ملحم محاضراً في كلية القانون بجامعة بير زيت من 2004 حتى 2009 تقلد خلالها منصب مساعد عميد الكلية، كما عمل محاضراً زائراً في جامعة فلورنس الإيطالية (2011) وعدة جامعات بلجيكية (2000 – 2002)، وكان بين عامي 2007 و2009 مستشاراً لوزير الداخلية الفلسطيني.

وله ثلاثة عشر مؤلفاً حول قضايا قانونية وقضائية وتشريعية، بعضها صدر عن معهد ماس، وأخرى صدرت عن جامعة بير زيت، أحدثها كتاب تطور المراجعة القضائية في فلسطين (2015).