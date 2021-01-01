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بالصور : إسرائيل تسلم بطارية القبة الحديدية الثانية لأمريكا

الأحد 03 يناير 2021 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور : إسرائيل تسلم بطارية القبة الحديدية الثانية لأمريكا



القدس المحتلة / سما /

سلّمت إسرائيل، اليوم الأحد، بطارية القبة الحديدية الثانية إلى الجيش الأمريكي كجزء من اتفاق بين وزراة الجيش الإسرائيلية ووزارة الدفاع الأمريكية.
 
ونقلت القناة السابعة العبرية عن وزير الجيش، بني غانتس، قوله "تسليم القبة الحديدية للجيش الأمريكي يثبت مرة أخرى الارتباط الوثيق بين وزارة الجيش الإسرائيلية ووزارة الدفاع الأمريكية، وفعالية النظام في مواجهة التهديدات المختلفة، والقدرات التكنولوجية الممتازة للصناعات الإسرائيلية".
 
وأضاف غانتس "أنا واثق من أن النظام سيساعد الجيش الأمريكي في الدفاع عن القوات الأمريكية ضد التهديدات البالستية والمحمولة جواً، وضد التهديدات التي تتطور في الأماكن التي تنتشر فيها القوات العسكرية الأمريكية في مهام مختلفة".
 
الجدير بالإشارة إلى أن إسرائيل وأمريكا وقعتا في أغسطس 2019 اتفاقية هي الأولى من نوعها لتزويد بطاريتي قبة حديدية لحماية القوات العسكرية الأمريكية، وتم تسليم البطارية الأولى في سبتمبر الماضي وهي بالفعل في طور الاستيعاب في الولايات المتحدة.

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