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الخليل: وزارة التنمية بالتعاون مع الهلال الأحمر يوزعان طرود غذائية على الأسر الفقيرة

الأحد 03 يناير 2021 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

وزع مكتب فرعي التنمية الاجتماعية في بلدة اذنا التابع لمديرية تنمية الخليل بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 100 طرد غذائي على الأسر الفقيرة والمهمشة ، بحضور مسؤول المكتب نايفه الجياوي ومرشد المنطقه اسماعيل حتاوي، وممثل فرع الهلال الأحمر جمال نوفل  . وأشارت الجياوي تأتي هذه المساعدات في اطار رؤية الوزارة بتقديم الخدمات والاهتمام بالأسر الفقيرة، والتعاون مع الشركاء ضمن عملية التكامل والعمل المجتمعي لخدمة الفئات المستفيدة من برامج الوزارة. وأكدت الجياوي حرص الوزارة على التواصل مع كافة الشركاء التي تقدم خدماتها ، وعلى التعاون والتنسيق المشترك، وتم اطلاعهم على الخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة للفئات الفقيرة والمنكشفة في ظل الظروف الصعبة من جائحة كورونا

ومن جانبه أكد نوفل أن هذا التدخل الطارئ يأتي نظرا للظروف الاقتصادية والصحية الصعبة بما يخفف من الاعباء عن كاهل الأسر ، مثمنا التعاون الدائم والمستمر مع وزراة التنمية

كما اشار أن العمل الانساني يتطلب التنسيق مع جهات الاختصاص من أجل الوصول للعائلات المستحقة .

#الخليل

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