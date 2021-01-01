أبوحسنة يكشف حقيقة التهديدات التي تواجه الأونروا

غزة/سما/

نفى المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، اليوم الأحد بوجود أي تهديدات حالية تتعلق بعمل "الاونروا" واستمرار برامجها ، موضحًا أن ما يوجد هو واقع جديد يتعلق بالدول المانحة وطبيعة استمرار دعمها.

وقال أبو حسنة خلال حديث لإذاعة "الأقصى" المحلية، "ميزانية "الأونروا" تنخفض بطريقة غير مسبوقة وهذا العام كانت أقل من العام الماضي بمائة مليون دولار ولأول مرة في تاريخ الوكالة المصروفات تتجاوز المدخولات وهناك عجز حقيقي في "الأونروا"".

وأضاف "في إبريل القادم هناك مؤتمر دولي حاسم لوضع العالم أمام مسؤوليته وسنقدم رؤية إستراتيجية جديدة خلاله لتوفير احتياجات اللاجئين ومطالبة العالم بميزانية متعددة السنوات" .