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تردد قناة الأهلي الجديد 2021 hd على النايل سات وجميع الأقمار

الأحد 03 يناير 2021 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة الأهلي الجديد 2021 hd على النايل سات وجميع الأقمار



القاهرة / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن تردد قناة الأهلي المصري hd الجديد 2021 على نايل سات وجميع الأقمار الصناعية، داعية متابعيها في مصر وكل أنحاء العالم إلى إعادة ضبطه بشكل فوري.

وقالت المصادر الرياضية إن تردد قناة الأهلي الجديد 2021 على النايل سات هو كالتالي: 11747 v عمودي hd/sd، مشيرة إلى أنه تم إيقاف العمل بالترددات القديمة كافة منذ نحو ثلاثة أيام.

وأوضحت أن تردد القناة 11747 - 27500 يعمل HD&SD، لكن بعض الترددات يكون فيها مشكلة مثل تردد النادي الأهلي، لذا يجب تغيير صياغة الإرسال كي تنزل hd من DVB إلى DVB-2.

وأشارت إلى أن مسألة نزول قناة الأهلي من عدمها مرتبطة بنوع الرسيفر، لكن التردد ينزل المحطة سواء بجودة عادية أو HD، والأهم يكون الطبق موجه بشكل صحيح ثم إجراء مسح للقنوات كلها.

تردد قناة الأهلي 2021 Al Ahly TV:

تردد قناة الأهلي 2021

وأصبحت قناة الأهلي عنوانا لكل أهلاوي في مصر والوطن العربي؛ بسبب الباقة البرامجية المميزة التي تقدمها على مدار الأسبوع عن طريق العديد من الإعلاميين والإعلاميات واللاعبين السابقين.

وتعرض قناة الأهلي جميع مباريات فرق النادي بالألعاب الرياضية كافة سواء منافسات الفريق الأول غير المشفرة في دوري أبطال أفريقيا، أو فريق كرة اليد والسلة والطائرة بالدوري المصري.

ومن أبرز برامج قناة الأهلي، السادسة مع سارة محسن وأحمد سمير،  الصبح في الاهلي، تريند مع أمير هشام، إلى جانب الاستيديو التحليلي قبل وبعد كل مباريات الفريق الأول في الدوري الممتاز.

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