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رئيس البرازيل يقفز في البحر ويثير جدلا في البلاد... فيديو

الأحد 03 يناير 2021 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس البرازيل يقفز في البحر ويثير جدلا في البلاد... فيديو



وكالات

نشر الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو خلال جولة بحرية قام بها انتهت بلقاء مع المصطافين على شاطئ ساو باولو.

وأثار رئيس البرازيل بولسونارو الجدل من خلال موقفه الغريب، حيث كان يركب قاربا وبشكل مفاجئ قرر القفز فى الماء والسباحة للانضمام إلى المواطنين على شاطئ ساحل ساو باولو.

وأحاط المواطنون بالرئيس البرازيلي وعمل بعض منهم على رفعه على الأكتاف غير آبهين للتباعد الاجتماعي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي السياق نفسه، علق عمدة ساو باولو جواو دوريا قائلا "في الوقت الذي تحتاج فيه البرازيل إلى السلام والمواقف لمحاربة الوباء وإنقاذ الأرواح، يفاجئنا الرئيس بولسونارو مرة أخرى، فقد أدت عدم فعالية وإنكار حكومة هذا الرئيس إلى وفاة الألاف".

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