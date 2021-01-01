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شركة أمريكية ناشئة تبتكر أقفال أبواب ذكية تعمل عن طريق بصمة الأصابع

الأحد 03 يناير 2021 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة أمريكية ناشئة تبتكر أقفال أبواب ذكية تعمل عن طريق بصمة الأصابع



وكالات / سما /

ابتكرت شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا بالولايات المتحدة أقفال أبواب ذكية تعمل عن طريق بصمة الأصابع، بعد أن حصلت على تمويل بقيمة 30 ألف دولار.

وتتميز أقفال "بريل لوك" التي ابتكرتها شركة "كيكستراتر" الأمريكية ببساطة تصميمها وقلة مكوناتها، التي لا تزيد عن ثلاث قطع، مما يجعلها سهلة التركيب بعكس غيرها من الأقفال الإلكترونية المستخدمة حاليا.

وأفاد الموقع الإلكتروني "تيك هايف" المتخصص في التكنولوجيا بأن القفل الجديد مزود ببطارية تعمل عن طريق ايونات الليثيوم، ويمكن إعادة شحنه بالطاقة من خلال منفذ خاص مثبت في مقبض الباب. وتؤكد الشركة أن القفل يمكن أن يستخدم في ثلاثة آلاف عملية فتح وإغلاق قبل أن يحتاج إلى إعادة شحنه بالطاقة.

ويمكن تخزين عشرة بصمات أصابع تخص عشرة مستخدمين على ذاكرة القفل الذكي الجديد، مع تحديد اثنين من المستخدمين لهما صلاحيات مدير النظام، والتي تتيح لهما ادخال أي تعديلات على اعدادات الاستخدام.

ويتوافر القفل الذكي الجديد "بريل لوك حاليا بسعر 75 دولارا في الأسواق.

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