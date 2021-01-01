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وزيرة الصحة : 31 وفاة و1155 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1419 حالة تعافٍ

الأحد 03 يناير 2021 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 31 وفاة و1155 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1419 حالة تعافٍ



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل31 وفاة و 1155 اصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 86.7%،  فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.3%، ونسبة الوفيات 1.0%، من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة الغربية "جنين 2، بيت لحم 2، الخليل 3، نابلس 4، طولكرم 1، رام الله 4، قلقيلية 1"، قطاع غزة 7، مدينة القدس 7.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " جنين (79)، بيت لحم (60)، طوباس (20)، ضواحي القدس (17)، الخليل (86)، سلفيت (19)، نابلس (70)، طولكرم (41)، رام الله (116)، قلقيلية (7)، أريحا (8)"، قطاع غزة (409)، مدينة القدس (223).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " جنين (121)، طوباس (30)، ضواحي القدس (294)، الخليل (40)، سلفيت (38)، نابلس (167)، طولكرم (48)، رام الله (77)، قلقيلية (53)، أريحا (12)"، قطاع غزة (280)، مدينة القدس (259).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 124 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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