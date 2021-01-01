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قبل أن تبيع هاتفك.. هكذا تحذف بياناتك الشخصية

الأحد 03 يناير 2021 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
قبل أن تبيع هاتفك.. هكذا تحذف بياناتك الشخصية



وكالات / سما /

شددت بوابة الاتصالات "تيلتاريف.دي" الألمانية على ضرورة حذف البيانات الشخصية من الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي قبل بيعه أو إهدائه للآخرين، حيث يتم في البداية إزالة بطاقة السيم (SIM) وبطاقة الذاكرة، وحذف جميع حسابات المستخدم مثل حساب غوغل.

ونظرا لأنه قد يتعذر على المستخدم إزالة البيانات من ذاكرة الهاتف بشكل يعتمد عليه، فإن الخبراء الألمان ينصحون بتشفير الذاكرة حتى يصعب على المستخدم اللاحق للهاتف الذكي الوصول إلى البيانات المخزنة.

ويمكن العثور على وظيفة التشفير في نظام غوغل أندرويد بدءا من الإصدار الرابع فما فوق في قائمة الإعدادات تحت بند "الأمان". وبالنسبة للإصدارات الجديدة من نظام أندرويد فإن وظيفة التشفير تكون فعالة بشكل افتراضي، ولا يتطلب الأمر إجراء أي شيء.

وفي الخطوة التالية يجب إعادة الهاتف إلى إعدادات المصنع، ويوجد هذا الخيار في أجهزة أندرويد تحت بند "النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط" أو "خيارات إعادة الضبط". أما الأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل "آي أو إس" فإن هذه الوظيفة توجد في قائمة الإعدادات تحت بند "عام" و"إعادة الضبط".

#البيانات الشخصية #هاتف

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