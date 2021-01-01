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كلمة لرئيس حماس اليوم

هنية يتلقى رسالة خطية من الرئيس عباس

الأحد 03 يناير 2021 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يتلقى رسالة خطية من الرئيس عباس



رام الله / سما /

أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد 3 يناير 2021، عن تلقي رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، رسالة خطية من الرئيس محمود عباس.

وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن هنية تلقى رسالة خطية من الرئيس محمود عباس، رحب فيها بمضمون ما ورد في رسالة رئيس الحركة قبل أيام.

وحسب النونو، فقد وصف الرئيس عباس، رسالة هنية بأنها تشكل أرضية عمل مشترك للانطلاق باتجاه بناء الشراكة وإنهاء الانقسام، وتجسيد وحدة الوطن والشعب والقيادة والقرار من خلال عملية ديموقراطية حرة ونزيهة.

وأكد الرئيس عباس، وفق النونو، التزامه والتزام حركة فتح ببناء الشراكة وتحقيق الوحدة باعتبارها هدفا استراتيجيا، معتبرا الحوار الوطني هو الطريق لتجسيد ذلك.

وأوضح أنه سيعمل على توفير البيئة والمناخ الإيجابي لاستمرار تجسيد كل التفاهمات والاتفاقات بما فيها مخرجات لقاء الأمناء العامين وتفاهمات إسطنبول.

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس، قد أكد في رسالته التي وجهها للرئيس إجراء انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة على قاعدة التوالي والترابط في مدة أقصاها 6 أشهر. 

وعبر هنية في الوقت نفسه عن ثقته بدور الدول الشقيقة والصديقة التي بذلت جهودا لتحريك مسار المصالحة وضمان تطبيق الاتفاقات والتفاهمات الوطنية، وخاصة مصر وقطر وتركيا وروسيا.

وأعطى هنية، توجيهاته باستكمال الحوار عبر القناة المعتمدة ممثلة بنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري وإخوانه للتواصل مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية كافة من أجل تطبيق التفاهمات الوطنية وتجسيد الوحدة الفلسطينية.

وأشار النونو إلى أن هنية سيوجه اليوم كلمة يستعرض فيها التفاصيل كافة المتعلقة بتطورات مسار تحقيق الوحدة الوطنية

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