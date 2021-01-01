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الاحتلال يصادق على مصادرة أراض ووقف بناء في بيت لحم

الأحد 03 يناير 2021 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصادق على مصادرة أراض ووقف بناء في بيت لحم



القدس المحتلة / سما /

صادق ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والاستيطان اليوم الاحد، على مصادرة أراض في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم، وتخصيصها للمستوطنات.

وقال حسن بريجية، مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم ان الاحتلال صادق على تخصيص حوض رقم 8 من موقع الشفا وواد الهندي في بلدة الخضر لأغراض استيطانية توسعية، كما صادق على حوض رقم 1 في بلدة ارطاس لتخصيصها لأغراض استيطانية توسعية، بالإضافة لحوض رقم 4 في عرب التعامرة، وحوض رقم 5 من موقع المروج، وذلك لتخصيصها لاماكن عامة استيطانية.

وأخطرت قوات الاحتلال صباح اليوم المواطن علي سليم موسى من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بوقف البناء في منطقة جبل ابو سودة، وذلك بحجة أن المنطقة اثرية.

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