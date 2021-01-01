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جيرينوفسكي يتحدث عن "فرصة أخيرة" لترامب لالغاء نتائج الانتخابات

الأحد 03 يناير 2021 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيرينوفسكي يتحدث عن "فرصة أخيرة" لترامب لالغاء نتائج الانتخابات



واشنطن/سما/

قال زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي، إنه توجد فرصة أخيرة لدى الرئيس دونالد ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهي فرض الطوارئ في البلاد.

وكتب جيرينوفسكي، على قناة "تيليغرام": "لقد سئمت الولايات المتحدة، من هوس التجسس والتملق والفساد. العالم كله في ذهول بسبب الوباء. لذلك، يمكن لدونالد ترامب استخدام هذا الوضع، ليحافظ على منصب رئيس الدولة. وطالما بقي في منصب الرئيس سيخضع الجميع له: يمكنه عزل المدعين غير المرغوب فيهم، واستبدال القضاة، وتغيير قيادة الجيش - استخدام كل الصلاحيات إلى أقصى حد. يمكنه استخدام حالة الطوارئ كذريعة لإلغاء نتائج الانتخابات. هذه هي الفرصة الأخيرة لترامب، لأن الديمقراطيين سيقضون عليه في السنوات الأربع المقبلة".

وافترض جيرينوفسكي، أن "روسيا يمكن أن تدعم ترامب، وتتفق على توفير الدعم المالي، على سبيل المثال، من الشيوخ العرب".

وقال زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي: "وبالمقابل نحن لا نريد أي شيء لقاء ذلك، لأن ترامب بنفسه قرف من الوضع الحالي. الشيء الرئيسي الذي يحتاجه الرئيس الأمريكي الآن هو إظهار قوة الإرادة للبقاء في منصب الرئاسة".

#دونالد ترامب #جيرينوفسكي #الانتخابات الأمريكية #تيليغرام

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