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فيديو .. تفاصيل كارثة مستشفى الحسينية في الشرقية بمصر

الأحد 03 يناير 2021 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. تفاصيل كارثة مستشفى الحسينية في الشرقية بمصر



القاهرة / سما

تصدرت كارثة مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية في مصر اليوم الأحد 3 يناير 2021، مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحديث عن وفاة جميع مرضى فيروس كورونا بقسم العزل.

وقالت تقارير صحفية إن نشطاء عبر المنصات الاجتماعية تداولوا مقطع فيديو وصفته بأنه "صادم" يظهر من خلاله موت كل مرض كورونا بقسم العناية المركزة في مستشفى الحسينية.

وحسب موقع قناة الحرة، يظهر في المقطع المتداول، شخص يصور الفيديو قائلا "كل الي في العناية ماتوا"، ويتجول بالكاميرا بين جثث مرضى كورونا الذي فارقوا الحياة أمامه.

ورجحت تلك التقارير أن يكون سبب وفاة حالات كورونا في عزل الحسينية هو انقطاع الأكسجين عن المرضى بشكل مفاجئ، ما أدى إلى وقوف الأطباء والممرضين عاجزين.

ونقلت عن الدكتور محمود غراب محافظ الشرقية تأكيده وفاة 4 حالات كورونا في العناية المكثفة بقسم عزل مستشفى الحسنية، مؤكدة عدم صحة ما يتم تداوله بشأن موت كل المرضى.

من جانبه، أعلن هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن عدم دقة ما يشاع حول وفاة كل مرضى كورونا في عزل الحسينية، موضحا أن هناك أربع حالات قد توفيت بالفعل.

ولم يوضح مسعود سبب وفاة مرضى كورونا في الحسينية، لكنه أشار إلى وجود 7 حالات بالعناية المركزة، وسبع عشرة أخرى بالحضانات إلى جانب الحالات الموجودة بالعناية العادية.

#مستشفى الحسينية #الشرقية #مصر #كورونا #وفيات كورونا

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