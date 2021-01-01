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الاتحاد الفلسطيني: مباراة ودية لمنتخبنا ضد الكويت هذا الشهر

الأحد 03 يناير 2021 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الفلسطيني: مباراة ودية لمنتخبنا ضد الكويت هذا الشهر



رام الله / سما /

أكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, وجود مباراة دولية ودية للمنتخب الوطني الأول خلال الشهر الجاري, استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وأمم آسيا 2023 في الصين.

وذكر اتحاد القدم, أن نور الدين ولد علي مدرب "الوطني" الأول, تواصل مع عدد من اللاعبين المحترفين لخوض مباراة ودية في الثامن عشر من الشهر الحالي ضد الكويت.

وأوضح أن "الوطني" سيدخل بمعسكر داخلي في أريحا مغلق بدءا من الثلاثاء القادم وحتى 14 الجاري, استعدادا للقاء الودي في الكويت.

ومن المقرر أن يستأنف منتخبنا الوطني مبارياته في التصفيات الآسيوية، عندما يستضيف نظيره السنغافوري في 25 مارس القادم لحساب المجموعة الرابعة.

ويحتل منتخبنا الوطني المركز الخامس في مجموعته برصيد 4 نقاط، إذ تتصدر أوزبكستان الترتيب برصيد 9 نقاط من خمس مباريات، وتأتي السعودية ثانية برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، في حين تحتل سنغافورة المركز الثالث بـ7 نقاط, واليمن رابعة بـ5 نقاط.

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