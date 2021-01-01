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اللاعب "السباخي" ينافس على جائزة الأفضل في غرب آسيا

الأحد 03 يناير 2021 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اللاعب "السباخي" ينافس على جائزة الأفضل في غرب آسيا



رام الله / سما /

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم, عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب بشهر ديسمبر الماضي, خلال المسابقات الكروية في منطقة غرب القارة "الصفراء".

وتضمّنت قائمة المرشحين المهاجم الفلسطيني يحيى السباخي لاعب فريق مركز بلاطة, بعد ظهوره اللافت مع فريقه في مباريات الشهر الماضي.

ولعب السباخي دورا مميزا في إنهاء مركز بلاطة متصدرا لمرحلة ذهاب دوري المحترفين, عقب إحرازه 4 أهداف الشهر المنصرم.

ويتنافس النجم الفلسطيني في الاستفتاء, الذي طرحه الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي, مع 9 لاعبين عرب هم التونسي نعيم السليتي (الاتفاق السعودي), والسوري عمر السومة (الأهلي السعودي), والبرازيلي ويلتون سواريز (الشارقة الإماراتي), والأردني محمد الدميري (الوحدات الأردني), وسعد العامر (الحد البحريني), والجزائري يوسف البلايلي (قطر القطري), والعراقي علاء مهاوي (الشرطة العراقي), واللبناني محمود سلبيني (النجمة اللبناني), والسوري علي رمضان (الكرامة السوري).

#الاتحاد الآسيوي #غرب آسيا #جائزة #يحيى السباخي

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