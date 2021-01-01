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تحديد موعد الانتقالات الشتوية في الضفة الغربية

الأحد 03 يناير 2021 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد موعد الانتقالات الشتوية في الضفة الغربية



رام الله / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد الانتقالات الشتوية لأندية الضفة المحتلة خلال الموسم الكروي الحالي 2020-2021.

وأكد اتحاد القدم, أن الانتقالات الشتوية ستبدأ الأحد في مختلف الدرجات بالضفة, وتستمر حتى يوم 24 يناير الجاري.

وكانت مرحلة الذهاب في مختلف البطولات, قد انتهت قبل أيام قليلة, إذ يحتل مركز بلاطة صدارة دوري المحترفين برصيد 25 نقطة, بينما يتصدر سلوان دوري المحترفين الجزئي برصيد 24 نقطة.

وأوضح اتحاد القدم, أن الحد الأعلى المسموح به للتسجيل هو 30 لاعبا في الكشوفات الرسمية, على أن تتم كتابة أي تعديلات على أرقام القمصان.

يشار إلى أن العقوبات الانضباطية والإدارية ستبقى سارية المفعول مع اللاعب المنتقل لناديه الجديد, وتعتبر فاعلة بعد تثبيت تسجيله في النادي رسميا.

#الاتحاد الفلسطيني #الانتقالات الشتوية #الضفة الغربية #دوري المحترفين

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