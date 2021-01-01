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كارفاخال مهدد بالإيقاف بسبب تصرفه ضد سيلتا فيجو

الأحد 03 يناير 2021 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كارفاخال مهدد بالإيقاف بسبب تصرفه ضد سيلتا فيجو



وكالات / سما /

أكدت صحيفة آس الإسبانية أن الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد، داني كارفاخال، مهدد بالغياب عن صفوف النادي الملكي في مباراتيه المقبلتين بسبب تصرفه خلال مباراة الميرينجي ضد سيلتا فيجو مساء السبت.

وشارك كارفاخال في تشكيلة ريال مدريد الأساسية ضد سيلتا فيجو ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني، وتحصل على ورقة صفراء قبل خروجه من الملعب في تبديل لفريقه بسبب تضييع الوقت.

ولن يتمكن اللاعب من المشاركة في اللقاء القادم ضد أوساسونا في نافارا يوم التاسع من يناير الجاري بسبب عقوبة الإيقاف الإداري بعدما حصل على الإنذار الخامس هذا الموسم.

الصحيفة المقربة من مدريد أفادت بأن اللاعب قد ينال عقوبة أكثر من الغياب لمباراة واحدة بسبب تعمده الحصول على ورقة صفراء للغياب عن لقاء أوساسونا.

كارفاخال اختار عبور أرضية الملعب بالكامل بدلاً من الخروج من أقرب مكان وهو ما اعتبره الحكم، بورجوس بينجويتكسيا، إهداراً للوقت.

وأوضحت آس أنه فكرة تعمده الحصول على الإنذار ليست مستبعدة ولكنها ليست مؤكدة في نفس الوقت نظراً لحدوث خطأ على لوحة التبديل، وعرج اللاعب بقدمه بعيداً بسبب شعوره ببعض الانزعاج.

وستدرس لجنة العقوبات اللقطة وحال ثبوت تعمد كارفاخال الحصول على إنذار، سيتم إيقافه لمباراتين في الدوري الإسباني.

#سيلتا فيجو #كارفاخال #الإيقاف #ريال مدريد

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