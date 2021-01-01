حماس تتلقى ضمانات هذه الدول لإجراء الانتخابات الفلسطينية

غزة/سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ماهر عبيد، إن هناك ضمانات روسية ومصرية وتركية وقطرية بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر.

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن رئيس السلطة محمود عباس، تسلم رسالة خطية من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، نقلها له جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح".

وقالت إنه "وبعد الاطلاع على الرسالة، أعطى الرئيس توجيهاته للرجوب، بإبلاغ حركة "حماس" بترحيبه بما جاء في الرسالة، بشأن إنهاء الانقسام، وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخاباتٍ ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، انتخابات تشريعية ورئاسية، ومجلس وطني بالتتالي والترابط، وتأكيده على التزام حركة "فتح" بمسار بناء الشراكة والوحدة الوطنية".

وقد قرر عباس، دعوة الدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، للاجتماع به لبحث الإجراءات الواجبة الاتباع لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات وفق القانون.