برشلونة يعيد دراسة وضعية كوتينيو بعد إصابته

وكالات / سما /

تلقى فيليب كوتينيو ضربة أخرى جديدة في مسيرته بعد الإصابة الأخيرة التي ستُبعده في فترة حاسمة من موسم برشلونة لمدة 3 أشهر.

وحسب بيان النادي الرسمي أمس فإن صانع الألعاب البرازيلي سييب لمدة لا تقل عن 3 شهور مما يعني غيابه عن مباريات دوري الأبطال ضد باريس وكأس السوبر الإسباني وكأس الملك.

انتكاسة جديدة لنجم ليفربول السابق الذي وصل في يناير 2017 بترحيب كبير كونه اللاعب الذي هيأت وسائل الإعلام كونه البديل الحقيقي لخروج نيمار إلى باريس سا جيرمان.

لكن الواقع كان مختلفاً بع دفع 160 مليون يورو لجلبه من ليفربول لم يتكيف اللاعب مع مخططات فالفيردي وتراجعت مستوياته بعد وضعه في مركز الجناح الأيسر.

انخفضت مستويات كوتينيو مع الفريق بمرور الوقت حتى تمت إعارته إلى بايرن، وبعد عودته بدأ الموسم بشكلٍ جيد مع كومان.

ولكن بمرور الوقت كذلك تراجعت مستويات كوتينيو وأوقفته إصابة بسيطة لمدة 3 أسابيع والآن بعد إصابة الغضروف المفصلي الذي ستبقيه بعيداً عن الملاعب لفترة طويلة سيرى النادي ما إذا كان الوقت قد حان لشراء لاعب بديل له في سوق الانتقالات الشتوية، وعدم التعويل عليه كثيراً في المستقبل.