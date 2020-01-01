اليونايتد يرفض التفريط ببوجبا مقابل ثنائي يوفنتوس

وكالات / سما /

لا يريد مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير التوقيع مع آرون رامزي أو دوجلاس كوستا كجزء من صفقة مبادلة مع يوفنتوس مقابل بول بوجبا.

وحسب التقارير الصحفية الأخيرة فإن بطل كأس العالم 2018 يُمكن أن يغادر الشياطين الحُمر عند إعادة فتح نافذة الانتقالات في الصيف القادم.

لكن اليونايتد لا يريد التفريط بالنجم الفرنسي بسهولة رغم تكرار رغبة اللاعب صاحب الـ27 عاماً في الرحيل.

عاد بوجبا لتقديم أفضل ما لديه مع كتيبة سولشاير في الأسابيع الأخيرة وساعد الفرنسي الدولي مع زملائه في الفريق في التواجد بوضعية مميزة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

سيصبح بوجبا متاحاً للانتقال بشكلٍ مجاني عند نهاية الموسم القادم مما يعني أن السوق الصيفية القادمة ستكون الوقت الأمثل لليونايتد لبيعه للحصول على مقابل ضخم.

لكن المشكلة تكمن في أن يوفنتوس يريد إجراء صفقة مبادلة إذا قاموا بإعادة التوقيع مع نجم البيانكونيري السابق وحسب شبكة كالتشيو ميركاتو فإن سولشاير لا يريد التوقيع مع رامزي أو كوستا في صفقة التبادل المزعومة.

حيث يعتقد سولشاير أن رامزي نجم آرسنال السابق ليس لديه نفس القيمة الفنية التي لدى بوجبا ونفس الأمر بالنسبة للجناح البرازيلي دوجلاس كوستا الذي أعاره اليوفي إلى بايرن ميونيخ.