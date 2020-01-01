  1. الرئيسية
  2. الرياضة

اليونايتد يرفض التفريط ببوجبا مقابل ثنائي يوفنتوس

الأحد 03 يناير 2021 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليونايتد يرفض التفريط ببوجبا مقابل ثنائي يوفنتوس



وكالات / سما /

لا يريد مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير التوقيع مع آرون رامزي أو دوجلاس كوستا كجزء من صفقة مبادلة مع يوفنتوس مقابل بول بوجبا.

وحسب التقارير الصحفية الأخيرة فإن بطل كأس العالم 2018 يُمكن أن يغادر الشياطين الحُمر عند إعادة فتح نافذة الانتقالات في الصيف القادم.

لكن اليونايتد لا يريد التفريط بالنجم الفرنسي بسهولة رغم تكرار رغبة اللاعب صاحب الـ27 عاماً في الرحيل.

عاد بوجبا لتقديم أفضل ما لديه مع كتيبة سولشاير في الأسابيع الأخيرة وساعد الفرنسي الدولي مع زملائه في الفريق في التواجد بوضعية مميزة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

سيصبح بوجبا متاحاً للانتقال بشكلٍ مجاني عند نهاية الموسم القادم مما يعني أن السوق الصيفية القادمة ستكون الوقت الأمثل لليونايتد لبيعه للحصول على مقابل ضخم.

لكن المشكلة تكمن في أن يوفنتوس يريد إجراء صفقة مبادلة إذا قاموا بإعادة التوقيع مع نجم البيانكونيري السابق وحسب شبكة كالتشيو ميركاتو فإن سولشاير لا يريد التوقيع مع رامزي أو كوستا في صفقة التبادل المزعومة.

حيث يعتقد سولشاير أن رامزي نجم آرسنال السابق ليس لديه نفس القيمة الفنية التي لدى بوجبا ونفس الأمر بالنسبة للجناح البرازيلي دوجلاس كوستا الذي أعاره اليوفي إلى بايرن ميونيخ.

#بول بوجبا #يوفنتوس

الأكثر قراءة اليوم

إجابات امتحان اللغة الإنجليزية للدورة التكميلية 2020 توجيهي التكميلي في الأردن

شاهد .. سبب وفاة الراوي سعد طليحان الشمري أبو دحام

تردد قناة تلفزيون السودان Sudan TV الجديد 2021

الرئاسة الفلسطينية تصدر بيانا هاما بعد تسلم الرئيس رسالة خطية من هنية حول إنهاء الانقسام

غزة: الشرطة توضح بشأن اعتقال أربعة مواطنين من إحدى العائلات بخانيونس

فيديو الجي كلاس السوداء في الأغوار بالأردن كامل (شاهد)

حماس تكشف الهدف الرئيسي من رسالتها بشأن المصالحة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

إسماعيل هنية والرئيس عباس

هنية يتلقى رسالة خطية من الرئيس عباس

حماس

حماس تتلقى ضمانات هذه الدول لإجراء الانتخابات الفلسطينية

استقالة محافظ سلطة النقد عزام الشوا والرئيس يقبل الاستقالة

الصحة بغزة : 7 حالات وفاة و409 إصابات جديدة بفيروس كورونا و280 حالة تعافٍ

65929

قائد كتيبة في جولاني يشعل النار داخل موقع عسكري والسبب .. ؟

اعلان سما رسائل