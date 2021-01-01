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نتائج سحب اليانصيب الخيري الأردني 2021 إصدار رأس السنة الميلادية

الأحد 03 يناير 2021 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتائج سحب اليانصيب الخيري الأردني 2021 إصدار رأس السنة الميلادية



عمان / سما

أعلنت مصادر رسمية، اليوم الأحد 3 يناير / كانون ثاني، عن رابط نتائج اليانصيب الخيري الأردني إصدار رأس السنة الميلادية 2021 بقيمة 100 ألف دينار أردني لرابح واحد.

وقالت المصادر إن نتائج اليانصيب الخيري الأردني 2021 تضمنت حصول الرقم الرابح 95800 على الجائزة الكبرى والأولى بقيمة 100 ألف دينار، والثانية 86488 بقيمة 40 ألف دينار.

وكان مئات الآلاف من المواطنين قد سجلوا في اليانصيب الأردني 2021 بقيمة 10 دنانير للبطاقة الواحدة، فيما جرى السحب الليلة وتم الإعلان عن النتائج النهائية للفائزين قبل قليل.

وتمنت أسرة الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، عام سعيد للأسر الأردنية، في حين تكونت لجنة السجب ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية والاتحاد ووزارة الداخلية ومدير الجمعيات.

نتائج اليانصيب الخيري الأردني 2021

نتائج اليانصيب الخيري الأردني 2021:

وأشرفت اللجنة على سحب الجوائز من 19 حتى السابعة، فيما تم في البداية سحب جائزة 5 آلاف دينار بحضور عدد من الأطفال وكانت البطاقة الرابحة تحمل رقم (85546).

وبلغت قيمة الجائزة الخامسة 10 آلاف دينار أردني، بينما استمر السحب وكانت البطاقة الرابحة تحمل رقم 13548، إذ قدمت اللجنة التهنئة إلى الشخص الذي يحمل الأرقام المرفقة.

وجاء رقم البطاقة الرابحة لجائزة 15 ألف دينار في نتائج اليانصيب الخيري الأردني 2021 (91589)، بينما جائزة 20 ألف دينار حصل عليها بطاقة تحمل رقم 35303.

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