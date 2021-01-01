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معروف:جلسة لخلية الأزمة نهاية الأسبوع لمناقشة الموقف من الإجراءات الحكومية

الأحد 03 يناير 2021 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معروف:جلسة لخلية الأزمة نهاية الأسبوع لمناقشة الموقف من الإجراءات الحكومية



غزة/سما/

قال  سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، أن جلسة، ستعقدها خلية الأزمة العليا، نهاية هذا الأسبوع، لمناقشة الموقف من الإجراءات الحكومية في القطاع.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، أن النقاش سيتركز حول، إن كان هناك تمديد أو تخفيف أو تشديد للإجراءات، بحسب مستجدات الحالة الوبائية التي تضعها وزارة الصحة.


وأشار  معروف أن هناك توصية واضحة من وزارة الصحة بضرورة تمديد إجراءات الوقاية والسلامة من جائحة (كورونا) وعدم التخفيف منها، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات واضحة لإجراءات الوقاية والسلامة وتأثيرها الإيجابي على الحالة الوبائية وهناك توصية باستمرار العمل بها وعدم التخفيف منها لفترة إضافية بالحد الأدنى أسبوعين.

وشدد على أن الأضرار الواقعة على صالات الأفراح كجزء مهم من القطاع الاقتصادي الذي تضرر بنسب متفاوتة، هو مسار حديث دائم ومتابعة من قبل الجهات الحكومية وخلية الأزمة.


وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة: إن هناك العديد من الطروحات لمحاولة تعزيز صمود أصحاب صالات الأفراح المتضررين وهناك توصيات رفعت للمستوى الحكومي وخلية الأزمة العليا في إطار السعي الدائم لتعويض كافة الفئات والشرائح التي تضررت بسب جائحة (كورونا).

وكانت وزارة الصحة، بغزة، أكدت في 31 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، بأن اللجان المختصة بالوزارة، تشير إلى أن الإجراءات، التي تم اتخاذها، نجحت في منع استمرار صعود منحنى تسجيل الإصابات، حتى اللحظة.


وأضاف أن القطاع  شهد انخفاضاً في معدل الإصابات اليومي، ومعدل دخول الحالات للمستشفى، وهذا مؤشر جيد على التزام المواطنين، ونجاعة الإجراءات.

وتفرض وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، منذ نحو شهر عدة إجراءات، في محاولة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) في القطاع.

ومن أهم هذه الإجراءات، فرض إغلاق شامل يومي الجمعة، والسبت في جميع محافظات القطاع، بالإضافة إلى الإغلاق اليومي من الساعة 6 مساءً حتى السابعة صباحاً.

#سلامة معروف #الحكومة الفلسطينية #غزة #كورونا بغزة

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