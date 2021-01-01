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الجبهة الشعبية تدين الاعتداء على أفراد الشرطة بخانيونس

الأحد 03 يناير 2021 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجبهة الشعبية تدين الاعتداء على أفراد الشرطة بخانيونس



غزة / سما /

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، ما حدث مع أفراد الشرطة في قطاع غزة أثناء تأديتهم واجبهم في خانيونس جنوب القطاع.

وأكدت الجبهة في بيان لها على ضرورة ضبط النفس في هذه الظروف وعدم توتير الأجواء والاحتكام للقانون فيما جرى من حدث مع إحدى عائلات خانيونس.

واعتبرت أن ما جرى يأتي في ظل ما يعيشه قطاع غزة من حصار ظالم أدى إلى شلل معظم مرافق الحياة، وما يعيشه من تبعات الإجراءات المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا داخل المجتمع.

وأضافت "هذه الجائحة التي لن نتخلص منها إلا بتكاتف الجميع والعمل المشترك فيما بين مكونات المجتمع، وكان في مواجهة الجائحة منذ انتشارها الكوادر الطبية والعاملون في وزارة الصحة الذين نكن لهم كل تقدير واحترام، وكذلك أفراد وزارة الداخلية الذين يعملون على تنفيذ الإجراءات المتخذة".

وكانت الشرطة بغزة أوقفت مساء أمس السبت، أربعة مواطنين من إحدى العائلات في مدينة خانيونس، بعد قيامهم بإعاقة عمل عناصر الشرطة أثناء قيامهم بواجبهم في متابعة الالتزام بالإغلاق الكلي للحد من انتشار فيروس كورونا، واعتداء المذكورين على عناصر الشرطة وإلقاء الحجارة.

#الجبهة الشعبية #الشرطة #غزة #اعتداء #حظر التجوال #فيروس كورونا #خانيونس

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