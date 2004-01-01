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الاحتلال يجرف اراضي ويغلق الطرق المؤدية لخلة حسان غرب سلفيت

الأحد 03 يناير 2021 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال صباح اليوم منطقة خلة حسان التابعة لاراضي بلدة بديا غرب سلفيت.

وقال شهود عيان ان جرافات تابعة للجيش والمستوطنين قامت باغلاق طرق زراعية كان يستخدمها مزارعون فلسطينيون للوصول لاراضيهم.

واوضح الشهود ان الجرافات شرعت في اغلاق الطرق وتجريف اراضي كان قد هدد الاحتلال بمصادرتها في وقت سابق.

بدوره قال المتابع لشؤون الاستيطان د. خالد معالي ان خلة حسان الواقعة غرب بلدة بديا يهدف المستوطنون للسيطرة عليها لضمها لمستوطنة "معاليه شمرون " القريبة" وذلك لفصل وتقطيع محافظة قلقيلية عن محافظة سلفيت.

 ولفت معالي الى ان ما يقوم به الاحتلال من تجريف ومصادرات في محافظة سلفيت لم يشهد له مثيل  منذ عام ال 67 ، حيث ان التجريف يجري في ال 25 مستوطنة الواقعة في قلب واطراف محافظة سلفيت، بهدف فصل شمال الضفة الغربية  عن وسطها وجنوبها.

واكد معالي ان ما يقوم به الاحتلال من توسع استيطاني، مخالف للقانون الدولي الانساني الذي لا يجيز الاستيطان ولقرار مجلس الامن  2334 بتاريخ 23 ديسمبر عام  2016 ، وفتوى لاهاي لمحكمة الجنايات الدولية عام 2004 الذي اعتبر بناء الجدار مخالف للقانون .

#الاحتلال #سلفيت

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