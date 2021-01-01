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ثروتها 8 مليار دولار.. ضجة و جدل بعد زواج سعودية ثرية من سائقها الباكستاني (فيديو

الأحد 03 يناير 2021 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثروتها 8 مليار دولار.. ضجة و جدل بعد زواج سعودية ثرية من سائقها الباكستاني (فيديو



وكالات

تفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع خبر زواج إحدى سيدات الأعمال في المملكة العربية السعودية، من شاب باكستاني فقير، يعمل كسائق لديها.

وتزوجت سعودية تدعى سهو عبد الله المحبوب (35 عاما)، التي تقدر ثروتها بنحو 8 مليار دولار، من سائقها الباكستاني بتاريخ 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وتمتلك المحبوب أيضا العديد من العقارات السكنية والفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أبراج سكنية في فرنسا.

"دنيا حظوظ" هكذا عبر ناشطون عن مفاجأتهم من خبر الزواج، بعد تداول مقطع فيديو لزفاف العروسين، فيما استنكر البعض الآخر النبأ، قائلين إنه "نشر حركات مخلة بالآداب والذوق العام، وترويج لثقافة دخيلة على المجتمع السعودي" وفق تعبيرهم.

البعض الآخر نظر إلى الزفاف من منظور "رومانسي"، حيث اعتبروا أن سيدة الأعمال قد تزوجت بمن أراده قلبها، بينما ضرب البعض الآخر المثل بزواج السيدة خديجة بنت خويلد بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

#سعودية #سعودية ثرية #زواج #سائق باكستاني

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