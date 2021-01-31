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التعليم: بدء استقبال طلبات قروض الفصل الثاني لطلبة مؤسسات التعليم العالي

الأحد 03 يناير 2021 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم: بدء استقبال طلبات قروض الفصل الثاني لطلبة مؤسسات التعليم العالي



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، بدء صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، باستقبال طلبات قروض الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2020-2021، ولغاية يوم الأحد الموافق 31/1/2021.

ودعت الوزارة في بيان صحفي، الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط وآلية التقديم.

ويقدم صندوق الإقراض قروضا فصلية دورية للطلبة المحتاجين في مؤسسات التعليم العالي، لمساعدتهم في إكمال دراستهم الجامعية.

#قروض التعليم #طلبات #التعليم العالي #الطلبة

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