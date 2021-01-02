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ينشر لأول مرة .. شاهد: قناة العربية تنشر فيديو لحظة قصف سيارة سليماني

الأحد 03 يناير 2021 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ينشر لأول مرة .. شاهد: قناة العربية تنشر فيديو لحظة قصف سيارة سليماني



وكالات

نشرت وسائل إعلام عربية، اليوم الأحد، مقاطع مصورة للحظة قصف سيارة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني العام الماضي.

وأظهرت المقاطع المصورة التي حصلت عليها قناة "العربية"، "قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، لحظة استهداف سيارته، بعد أن حطت طائرته في مطار العاصمة العراقية آتية من سوريا ولبنان".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.

#قاسم سليماني #قصف #قناة العربية #ايران

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