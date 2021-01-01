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القائمة المشتركة لـ نتنياهو: ابحث عن أصوات في الخضيرة وليس في أم الفحم

الأحد 03 يناير 2021 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القائمة المشتركة لـ نتنياهو: ابحث عن أصوات في الخضيرة وليس في أم الفحم



القدس المحتلة / سما /

قلل أعضاء من القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، من تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن دعوته للفلسطينيين داخل الخط الأخضر للتصويت لليكود في الانتخابات التي ستجري في الثالث والعشرين من مارس/ آذار المقبل.

وقال أيمن عودة رئيس القائمة في تصريحات أوردتها هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، "إن هذه المحاولات ما هي سوى دعاية انتخابية، يسعى إليها نتنياهو لنيل أصوات العرب لصالح حزب الليكود".

فيما قال منصور عباس الذي يعول نتنياهو عليه بعد التقارب معه، "إن على الليكود ونتنياهو البحث عن أصوات في الخضيرة وليس في أم الفحم".

ووصف عباس تصريحات نتنياهو بأنها مجرد أكاذيب، في إشارة إلى تصريحاته بأنه "أكثر رئيس وزراء إسرائيلي خدم العرب".

#القائمة العربية المشتركة #نتنياهو #الانتخابات الاسرائيلية

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