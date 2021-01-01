الصحة بغزة : 7 حالات وفاة و409 إصابات جديدة بفيروس كورونا و280 حالة تعافٍ

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، 7 حالات وفاة و409 إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2331 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 280 حالة مصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 42377 إصابة بينها 9938 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 32046 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 393 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 271 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الخطيرة والحرجة إلى 145.