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أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم
الأحد 03 يناير 2021 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما /
جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم الأحد، على النحو التالي:
#الذهب
#أسعار الذهب
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