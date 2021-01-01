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أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم

الأحد 03 يناير 2021 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم



رام الله / سما /

جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم الأحد، على النحو التالي:

 



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#الذهب #أسعار الذهب

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