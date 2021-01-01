رام الله / سما /

تصدر خبر ترحيب الرئيس محمود عباس بما جاء برسالة "حماس" حول إنهاء الانقسام، وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الأحد.

كما واصلت الصحف الثلاث تغطيتها لآخر مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين، حيث سجل أمس السبت 25 وفاة وإصابة أكثر من 1000 آخرين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس يرحب بما جاء برسالة "حماس" حول إنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية

- الرئيس يعزي بوفاة المخرج السوري الكبير حاتم علي

- إصابة 25 أسيراً في سجن النقب بـ "كورونا"

- وفاة الأخت غير الشقيقة للرئيس الراحل ياسر عرفات في القاهرة

- 25 وفاة بـ "كورونا".. والحكومة تعلن إجراءات جديدة للحد من انتشار الفيروس

- مستوطنون يعتدون على مزارعين في مسافر يطا

- 3 قتلى وعدة إصابات خلال شجار في كفر عقب والأجهزة الأمنية تنتشر في البلدة

- الأمن الوطني يسلم مكرمة رئاسية للطفل أحمد دوابشه

- الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للتحقيق في جريمة إطلاق النار على الشاب أبو عرام

القدس:

- الرئيس يرحب برسالة حماس حول إنهاء الانقسام ويدعو حنا ناصر للتباحث بشأن إجراء الانتخابات

- عشرات الإصابات بالاختناق في كفر قدوم وقلقيلية ومستوطنون يعتدون على المزارعين بمسافر يطا والأغوار

- 25 وفاة و1064 إصابة جديدة بـ "كورونا"

- 7 وفيات و223 إصابة بـ "كورونا" في القدس خلال يومين

- 3 قتلى وعدة إصابات بشجار عائلي مؤسف في كفر عقب

- إزالة بؤرة استيطانية والشمعدان في الخليل بعد تضافر الجهود

- "كوفيد – 19" زاد من ثروات معظم الأثرياء

- 1.841.021 وفاة و84.8 مليون إصابة بـ "كورونا"

الأيام:

- الرئيس بصدد إصدار مرسوم لإجراء الانتخابات بعد تلقيه رسالة إيجابية من قيادة حركة "حماس"

- 3 قتلى وعدة إصابات وإحراق محلات نتيجة شجار عائلي في كفر عقب

- انتظام دوام طلبة المرحلة الأساسية و"التوجيهي" والإبقاء على الإغلاق الليلي وفي نهاية الأسبوع

- إسرائيل: إصابات واعتقالات خلال تظاهرات مناهضة لنتنياهو وحكومته

- الصحة: هناك إحجام عن إجراء الفحوصات

- مواجهات في بلدتي كفر قدوم والمزرعة الغربية ومستوطنون يعتدون على مزارعي مسافر يطا

- غزة: أربعة مصابين بانفجار عرض داخل منزل في حي الشجاعية