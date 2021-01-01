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الاحتلال يقتحم عدة مناطق في الضفة

الأحد 03 يناير 2021 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم عدة مناطق في الضفة



رام الله / سما /

 داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاحد، عدة بلدات ومناطق في الضفة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابا من بلدة جبع جنوب جنين وسط اندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد محمد حسين علاونة، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته، حيث اندلعت على إثرها مواجهات اطلق خلالها الاحتلال القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، دون وقوع إصابات.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل ليلاً الطفل يوسف الحداد من حارة السعدية في القدس ، فيما نظم مئات المستوطنين اعمال العربدة في منطقة راس العامود، وهاجموا مركبات المواطنين، كما حطموا سيارات تابعة لشرطة الاحتلال.

واغلق مستوطنون عدة مفارق طرق جنوب وغرب نابلس.

كما اعتقل جنود الاحتلال الفتى أحمد جمال طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

واقتحمت آليات الاحتلال مدينة قلقيلية، فيما رشق شبان مركبات الجيش بالحجارة، وأمطروها بزجاجات حارقة صوبها قرب بلدة عزون شرق قلقيلية وتم إغلاق عدة مداخل للبلدة.

وهاجم مستوطنون مساء امس رعاة الماشية أثناء مبيتهم بمنطقة أم العبر في الأغوار الشمالية.

يتبع..

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