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موقع كيسوفيم قرب قطاع غزة..

قائد كتيبة في جولاني يشعل النار داخل موقع عسكري والسبب .. ؟

الأحد 03 يناير 2021 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائد كتيبة في جولاني يشعل النار داخل موقع عسكري والسبب .. ؟



القدس المحتلة / سما /

أقدم قائد كتيبة في لواء جولاني، بإشعال النار في مقتنيات جنود الكتيبة رقم 13 بالأمس، داخل موقع كيسوفيم العسكري، المحاذي لقطاع غزة، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.
 
وذكرت القناة الـ12 العبرية، صباح اليوم الأحد، أن المقدم أفي مرتيسانو، قام بحرق كافة الشعارات والرموز التابعة للكتيبة، بعدما عثر بين أغراض الجنود على مخدرات.
 
وقالت القناة، إن المقدم قرر تصوير الحريق ونشر الصور، حتى يوصل الرسالة لكافة الجنود والضباط، الأمر الذي تسبب بعاصفة داخل الجيش الإسرائيلي.
 
ونقلت القناة العبرية، عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله، إن "الجيش يعمل على القضاء على الظواهر السلبية بين الجنود وفي المواقع".

#موقع كيسوفيم #حرق #جيش الاحتلال #مخدرات
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