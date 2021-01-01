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مختبر إسرائيلي ينتج "هامبرغر" من "لحم المستقبل"... صورة

الأحد 03 يناير 2021 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مختبر إسرائيلي ينتج "هامبرغر" من "لحم المستقبل"... صورة



القدس المحتلة / سما /

أعلنت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة للخارجية الإسرائيلية، عن نجاح أحد المختبرات في البلاد في إنتاج "برغر" من خلال شركة "لحم المستقبل".

ونشرت الصفحة صورة للبرغر قائلة: "هذا البرغر تم تحضيره في مختبر إسرائيلي من خلايا حيوانية، تستخدم شركة "لحم المستقبل" الإسرائيلية أنسجة وخلايا حيوانية يتم أخذها من الحيوانات دون التسبب في أي معاناة لها".

وأوضحت الصفحة أن هذه الخلايا الحيوانية يتم "استنساخها لإنتاج برغرات جاهزة للاستهلاك يطابق مذاقها الهمبرغر العادي المصنع من لحم الأبقار".

وفي وقت سابق قدم مطعم في سنغافورة لحوما اصطناعية أنتجت مخبريا، ليكون الأول من نوعه في العالم الذي يقدم هذه اللحوم هو مطعم "1880"، والذي وجه دعوة لمراهقين تراوحت أعمارهم ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة خصيصا بسبب "التزامهم تحسين وضع كوكب الأرض".

ووصف صاحب المطعم، مارك نيكولسون، تقديم لحوم اصطناعية بأنه "خطوة ثورية في مكافحة التغير المناخي، وفي تأمين الغذاء لسكان العالم من دون الإساءة إلى الكوكب".

الشركة المنتجة لهذا النوع من اللحوم هي "إيت جاست" التي كشفت في مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري أن وكالة الأمن الغذائي في سنغافورة أجازت لها بيع قطع لحم الدجاج التي تصنعها مخبريا من خلايا حيوانية.

#اسرائيل #هامبرغر
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