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صور: تفاصيل مروعة عن حادثة الاعتداء على الصيدلاني المصري في السعودية

الأحد 03 يناير 2021 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور: تفاصيل مروعة عن حادثة الاعتداء على الصيدلاني المصري في السعودية



وكالات

أثارت حادثة الاعتداء على الصيدلاني المصري في السعودية موجة غضب واسعة، لاسيما أن مشاهد الاعتداء وثقتها إحدى الكاميرات التي كانت موجودة في المكان.

وفي التفاصيل، قالت وزارة القوى العاملة المصرية إن المعتدين على الصيدلاني المصري في السعودية قدموا على متن سيارة تحمل لوحة كويتية، مؤكدة أنها تتابع التحقيقات في هذا الحادث.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، هيثم سعد الدين، تفاصيل الحادث قائلا: "إن الوزير تلقي تقريرا عبر الملحق العمالي، أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، كشف فيه عن تفاصيل حادث اعتداء بعض الأشخاص على الصيدلي المصري، أحمد محمد أبو غنيم، والذى يعمل بإحدى الصيدليات بمنطقة حي الثمامة بالرياض، حيث كان الصيدلي يعمل بالفترة المسائية ودخل أحد الأشخاص يطلب صنف دواء، فاعتذر له الصيدلي بأنه غير موجود، فأعطاه الزبون صورة الدواء على الموبايل، ظنا منه أن الصيدلي لم يتحقق من اسم الدواء المطلوب، فكرر الصيدلي اعتذاره لعدم وجود الدواء المطلوب، فما كان من الشخص إلا التطاول اللفظي، والسباب للصيدلي، وغادر الصيدلية".

وأكمل تفاصيل الحادث بالقول: "إن الشخص(الزبون) عاد مرة أخري للصيدلية، وبصحبته خمسة أشخاص مستقلين سيارتين تحملان أرقام دولة الكويت، وقاموا باستدراج الصيدلي إلى خارج الصيدلية، مدعين رغبتهم في الاعتذار، وتسوية الخلاف السابق، وبحسن نية من الصيدلي خرج معهم ليتفاجأ بأحدهم يعتدى عليه بسلاح أبيض، وقاموا جميعا بالاعتداء عليه، وحاول الدفاع عن نفسه".

#الصيدلاني المصري #السعودية #اعتداء
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