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نتنياهو يخطط لضم شخصية عربية لحكومته المقبلة

الأحد 03 يناير 2021 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يخطط لضم شخصية عربية لحكومته المقبلة



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأحد، أن بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، يخطط لضم شخصية عربية من مناطق 48، ليكون عضوًا في الكنيست المقبل عن حزبه، وأنه قد يعينه وزيرًا.

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو كشف عن ذلك خلال محادثات مغلقة مع مقربيه، مؤكدًا أنه سيحجز مقعدًا في قائمة حزبه للانتخابات المقبلة في الثالث والعشرين من شهر مارس/ آذار المقبل، لشخصية عربية، ثم يفكر في وضعه وزيرًا في حال شكل الحكومة المقبلة.

وفي حال نجحت خطة نتنياهو، فإن حكومته المقبلة في حال نجح بتشكيلها، ستشهد وجود أول وزير عربي في حكومة إسرائيلية. كما ذكرت الصحيفة.

ويحاول نتنياهو في الأيام الأخيرة مغازلة الفلسطينيين في الداخل، من أجل محاولة كسب أصواتهم في الانتخابات المقبلة، مدعيًا أنه قدم لهم أكثر مما قدمه أي رئيس وزراء سابق، وأنه حول 15 مليار شيكل إلى البلدات العربية من أجل خدمتهم.

ونفى نتنياهو ما يتداول عن اتفاق سري مع منصور عباس عضو الكنيست الحالي عن القائمة العربية المشتركة.

وتشير بعض التقارير إلى وجود خلافات داخل القائمة بسبب تقارب منصور عباس من نتنياهو مؤخرًا.

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