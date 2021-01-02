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صواريخ لبنان وغزة هي من دعمن .. إليسا تهاجم المسؤولين اللبنانيين بعد تصريحات للحرس الثوري

الأحد 03 يناير 2021 07:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صواريخ لبنان وغزة هي من دعمن .. إليسا تهاجم المسؤولين اللبنانيين بعد تصريحات للحرس الثوري



بيروت/سما

هاجمت المغنية اللبنانية إليسا، السبت، المسؤولين في بلادها، على خلفية تصريحات للحرس الثوري الإيراني، بشأن دعم حزب الله وقطاع غزة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.


وقالت إليسا في تغريدة بموقع "تويتر": "الحرس الثوري عم يقول إنو صواريخ لبنان وغزة هي من دعمن وخطن الأمامي لمواجهة إسرائيل (..)، وين رئيس الجمهورية من هالحكي؟ وين الدولة كلها من هالحكي؟ نحنا شو خصنا فيكن".


وتابعت: "اللي هل القد قوي يروح يحارب من عندو هوي (..)، شو هل الفجور وشو هالوقاحة وشو انو مسؤولينا بلا شرف وبلا كرامة"، بحسب تعبيرها.

#اليسا #الحرس الثوري الإيراني #لبنان

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