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"في جواربهم"... مصادر عبرية: سياح إسرائيليون يهربون المخدرات إلى دولة عربية

الأحد 03 يناير 2021 06:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"في جواربهم"... مصادر عبرية: سياح إسرائيليون يهربون المخدرات إلى دولة عربية



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سياح إسرائيليين قاموا بتهريب المخدرات إلى دولة عربية للاحتفال برأس السنة.

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، أمس  السبت، بأن سياح إسرائيليين قاموا بتهريب المخدرات إلى إمارة دبي للاحتفال برأس السنة الجديدة، رغم علمهم بأن دولة الإمارات تتمتع بقوانين صارمة ودقيقة بشأن تهريب المخدرات أو تعاطيها، والتي تتراوح ما بين السجن 20 عاما أو الإعدام.


وذكرت القناة أن حوالي 8000 سائح إسرائيلي سافروا إلى دبي للاحتفال برأس السنة الجديدة، في وقت قام العشرات منهم بتهريب الحشيش والماريغوانا داخل علب السجائر وفي جواربهم، فضلا عن احتفالهم بشرب الكحوليات في غرفهم داخل الفنادق بإمارة دبي.

ونقلت القناة على لسان أحد الشباب الإسرائيليين الذين سافروا إلى دبي: "بشكل عام، قمنا بتهريب بعض الحشيش والماريجوانا لحفلات ليلة رأس السنة الجديدة بهدف التعاطي الخفيف أو القليل، إنه ليس كوكايين، إنها مخدرات خفيفة. وسنحتفل بشكل لائق".

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن إمارة دبي قد أصدرت تعليمات للسياح والمواطنين الذين رغبوا الاحتفال بأعياد رأس السنة الجديدة، توخي الحذر، وإلا تغريمهم بآلاف الشواكل (العملة الإسرائيلية). 

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية في البيت الأبيض.

#اسرائيل #سياح اسرائيليون #تهيريب المخدرات #دبي #رأس السنة الجديدة #دولة الامارات

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