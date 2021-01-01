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طقس فلسطين: لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة

الأحد 03 يناير 2021 06:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة



رام الله/سما/

فيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم الأحد والأيام المقبلة بالتفصيل:

 

اليوم الأحد لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي ثلاثة درجات مئوية ، ويسود جو بارد نسبي الى بارد في ساعات النهار في الجبال  ، ويبقى الجو بارداً صباحاً وليلاً . الرياح تكون شرقية خفيفة السرعة تصبح معتدلة في بعض الفترات.

وفي يوم  غد الإثنين يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، ويسود طقس بارد نسبياً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية، في ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

ويوم بعد غد الثلاثاء لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد نسبياً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية، في ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية مع هبات نشطة أحياناً.

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