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نتنياهو يبحث إمكانية تشديد الإغلاق"قيود أشد وأقصر"

الأحد 03 يناير 2021 05:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يبحث إمكانية تشديد الإغلاق"قيود أشد وأقصر"



القدس المحتلة/سما/

قال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إن نتنياهو سيدرس إمكانية تشديد الإغلاق الأسبوع المقبل خلال المشاورات.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب نتنياهو ستتركز المناقشات على فرض "قيود أشد وأقصر، مما سيسمح بإعادة فتح الاقتصاد بسرعة".

وكانت إسرائيل قد بدأت الأحد المنصرم عملية الإغلاق شبه عامة هي الثالثة لمدة أسبوعين على الأقل للحد من تفشي وباء كورونا ودخلت الإجراءات حيز التنفيذ لمدة أسبوعين يمكن تمديدها إلى شهر واحد إذا ظل عدد الإصابات اليومية أعلى من حاجز 1000إصابة.


ومن جهتها كانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أوصت هذا الأسبوع بفرض الحكومة قيودًا إضافية على المدارس وأماكن العمل ووسائل النقل لتقليل من معدل الإصابة بوالوباء.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، تسجيل 5804 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة.

ومع ذلك ، في الوقت نفسه، تلقى أكثر من مليون إسرائيلي بالفعل جرعتهم الأولى من اللقاح، حيث تمتلك اسرائيل أعلى معدل تطعيم لكل سكان في العالم ، متقدمة على البحرين والمملكة المتحدة.

#اسرائيل #بنيامين نتنياهو #وزارة الصحة الاسرائيلية

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