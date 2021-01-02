  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية تعلن عودة فتح المنافذ البحرية والجوية

الأحد 03 يناير 2021 05:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تعلن عودة فتح المنافذ البحرية والجوية



الرياض/سما/

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد ، انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من الساعة 11 صباح اليوم الأحد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأن الحكومة السعودية قررت انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول، فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية.

وأضاف المصدر "أنه يتوجب الدخول في الحجر الصحي لمدة 14 عاما لغير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد مع إجراء فحص (PCR) بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلو القادمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)". 


كما سيخضع، المواطنون والمسموح لهم بالدخول للمملكة في الحالات الإنسانية والضرورية القادمين من الدول التي ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد، للحجر في منازلهم تحت المراقبة مدة (14) يومًا، مع إجراء فحصين بتقنية (PCR)، الأول بعد الوصول بما لا يزيد عن (48) ساعة، والثاني قبل انتهاء الحجر في اليوم الثالث عشر.

#السعودية #حظر المملكة #فتح المنافذ السعودية #واس #وزارة الداخلية السعودية

الأكثر قراءة اليوم

إجابات امتحان اللغة الإنجليزية للدورة التكميلية 2020 توجيهي التكميلي في الأردن

شاهد .. سبب وفاة الراوي سعد طليحان الشمري أبو دحام

الرئاسة الفلسطينية تصدر بيانا هاما بعد تسلم الرئيس رسالة خطية من هنية حول إنهاء الانقسام

تردد قناة تلفزيون السودان Sudan TV الجديد 2021

حماس تكشف الهدف الرئيسي من رسالتها بشأن المصالحة الفلسطينية

"الرواية المفقودة" الجزء الثاني.. وثائقي يرصد قصة الخلاف الكبير بين الرئيس عباس ودحلان

خبير عسكري يرصد أبرز التهديدات الأمنية والعسكرية للجيش الاسرائيلي مستقبلا

الأخبار الرئيسية

منظمة

الصحة العالمية: هناك بوادر للانتصار على كورونا هذا العام

قيادي بحماس يكشف كواليس موافقة حركته على اجراء الانتخابات.. وهذا المطلوب من ابو مازن

الرجوب يتحدث عن المصالحة الفلسطينية: اتفاقنا مع حماس لن يكون تحت الطاولة!

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 409 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

غزة: الشرطة توضح بشأن اعتقال أربعة مواطنين من إحدى العائلات بخانيونس

اعلان سما رسائل