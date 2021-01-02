السعودية تعلن عودة فتح المنافذ البحرية والجوية

الرياض/سما/

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد ، انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من الساعة 11 صباح اليوم الأحد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأن الحكومة السعودية قررت انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول، فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية.

#عاجل

مصدر مسؤول في #وزارة_الداخلية: انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية اعتباراً من الساعة 11 صباحاً يوم غد الأحد وفق ضوابط محددة .#واس_عام pic.twitter.com/kyDQfTF9Pf — واس العام (@SPAregions) January 2, 2021

وأضاف المصدر "أنه يتوجب الدخول في الحجر الصحي لمدة 14 عاما لغير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد مع إجراء فحص (PCR) بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلو القادمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".



كما سيخضع، المواطنون والمسموح لهم بالدخول للمملكة في الحالات الإنسانية والضرورية القادمين من الدول التي ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد، للحجر في منازلهم تحت المراقبة مدة (14) يومًا، مع إجراء فحصين بتقنية (PCR)، الأول بعد الوصول بما لا يزيد عن (48) ساعة، والثاني قبل انتهاء الحجر في اليوم الثالث عشر.