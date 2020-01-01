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كورونا عالمياً:نحو 84 مليون اصابة

الأحد 03 يناير 2021 05:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا عالمياً:نحو 84 مليون اصابة



وكالات

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 84 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و829384 وفاة. 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر إصابة عالميا، جاءت بعدها الهند، والبرازيل، وروسيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

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