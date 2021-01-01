نتنياهو: زرت مؤخرًا العديد من الدول العربية سرًا

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إنه زار مؤخرًا عدد من الدول العربية والإسلامية سرًا، دون أن يكشف عن أي منها.

وبحسب القناة 7 العبرية، فإن نتنياهو تحدث بذلك أمام الأمانة العامة لحزب الليكود، دون أن يحدد أي من تلك الدول.

وأضاف "كما لم أستطع أن أقول حينها عن الإمارات، فلا أستطيع أن أقول الآن".

من جهته، ذكر موقع "0404" العبري، أن نتنياهو ألمح في اجتماع لسكرتارية حزب "الليكود" الذي يرأسه، إلى توقيع اتفاق سلام مع الأكراد في إقليم كردستان العراق.

وأكد الموقع، أن نتنياهو قد أشار بذلك خلال سؤاله عن توقيع اتفاق سلام بين بلاده والأكراد في إقليم كردستان العراق، حيث قال:لا أستطيع أن أتوسع في هذا الأمر، لقد زرت مؤخرا دولا عربية أخرى، ومثلما لم أستطع أن أقول قبل وقت ما عن الإمارات، فلا يمكنني الإشارة الآن إلى ذلك."

وأكد الإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، مراسل القناة الـ"13" العبرية، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن نتنياهو قد ألمح إلى زيارته لدول عربية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وذلك ردا على سؤال حول السلام مع الأكراد في إقليم كردستان العراق.

وقال الموقع العبري أنه في الوقت الحالي، لا تتمتع كردستان العراق وإسرائيل بعلاقات دبلوماسية أو ثنائية بينهما، على الرغم من وجود مزاعم بوجود العديد من الاتصالات بين الهيئات الحكومية والتجارية بين الجانبين.