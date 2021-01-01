"يوم يوم": مدينة إسرائيلية تخشى هجوما إيرانيا خلال ساعات

القدس المحتلة/سما/

أكدت مجلة "يوم يوم" العبرية أن مدينة إيلات الإسرائيلية تخشى هجوما إيرانيا خلال الساعات القليلة المقبلة، مع حلول الذكرى الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سيلماني.

وحسب موقع المجلة "يوم يوم" المختصة بشؤون مدينة إيلات الواقعة على ساحل البحر الأحمر، فإن مسؤولين سياسيين في الولايات المتحدة وإسرائيل يعملون معا بشكل وثيق على خلفية تقييمات تذهب إلى أن إيران ستحاول تنفيذ عملية انتقامية مزدوجة سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائها بالمنطقة.



وتسعى إيران بحسب المصدر ذاته للانتقام سواء لمقتل سليماني، أو لاغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده بالعاصمة الإيرانية طهران في 27 من نوفمبر الماضي.

وأضاف الموقع: "هناك مخاوف في إسرائيل، من أن تسعى إيران للرد على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده من خلال المتمردين الحوثيين (أنصار الله) في اليمن".

وأشار الموقع إلى أنه "وبحسب تقديرات مصادر أمنية في إسرائيل، فإن جماعة "أنصار الله" مسؤولة أيضا عن الهجوم على ناقلة نفط بريطانية في ميناء جدة باستخدام قارب مليء بالمتفجرات"، و أن مسؤولين أمنيين في إسرائيل لا يستبعدون أن تقوم إيران بشن هجوم على مدينة إيلات خلال الساعات المقبلة.