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حماس تُعقب على الأحداث التي وقعت في بلدة كفر عقب

السبت 02 يناير 2021 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تُعقب على الأحداث التي وقعت في بلدة كفر عقب



غزة / سما /

عقبت حركة حماس، مساء يوم السبت، على "الأحداث المؤسفة" التي شهدتها بلدة كفر عقب شمال القدس، والتي أسفرت عن مقتل 3مواطنين وإصابة آخرين نتيجة شجار عائلي.

وقالت حماس في تصريح صحفي: تتابع الحركة ببالغ الأسف على الأحداث المؤسفة التي شهدتها بلدة كفر عقب اليوم شمال مدينة القدس، وأدت إلى مقتل ٣ مواطنين وإصابة عدد آخر في شجار عائلي".

ودعت إلى تغليب لغة العقل وحقن الدماء والاحتكام للقانون، والابتعاد عن لغة الثأر التي تهدد السلم الأهلي داخل المجتمع، قائلةً: "إننا اليوم بحاجة لمزيد من التكاتف ورص الصفوف في وجه الاحتلال، وتوحيد جهود أبناء شعبنا ضد الاحتلال وقطعان المستوطنين الذين يعيثون في الأرض فساداً، ودفع الغالي والنفيس لحماية الأرض والمقدسات".

وتقدمت حركة حماس بالتعزية لعائلات القتلى، ومتمنيةً الشفاء العاجل للجرحى، وسائلة الله أنّ يجنب شعبنا الفتن، مُشيرةً إلى أنّ المشهد الذي رسمه أبناء القدس في مسجد النبي موسى هو النبض الحقيقي للقدس وأهلها الذين يشكلون خط الدفاع الأول عن المقدسات.

#جركة حماس #كفر عقب #اطلاق نار #احداث كفر عقب #شجار عائلي

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