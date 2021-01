رونالدو أول شخص في العالم يصل عدد متابعيه في "إنستغرام" إلى 250 مليون

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أول شخص يصل عدد متابعيه عبر حسابه في موقع "إنستغرام" إلى 250 مليون شخص.

???? Cristiano Ronaldo is the first person to reach 250 million Instagram



ranking of the most popular in Instagram :



1⃣ Cristiano Ronaldo : 250 million

2⃣ Ariana Grande: 213.6

3⃣ Dwayne Johnson : 209.1

4⃣ Kylie Jenner : 206.8

5⃣ Selena Gomez : 200.3 pic.twitter.com/qrBX9AJjqd