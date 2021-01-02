رسمياً.."بوكيتينو " مدربا لباريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم السبت، تعاقده مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو خلفا للمدرب الألماني المقال توماس توخيل.
وجاء في بيان النادي الباريسي: "يسر باريس سان جيرمان إعلان ماوريسيو بوكيتينو مدربا جديدا للفريق الأول".
وأضاف البيان: "وقع المدرب الأرجنتيني عقدا حتى 30 يونيو 2022، مع خيار التمديد لعام إضافي".
يسرّ باريس سان جيرمان إعلان ماوريسيو بوكيتينو مدربًا جديدًا للفريق الأول.— نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 2, 2021
ووقع المدرب الأرجنتيني عقدا حتى 30 يونيو 2022، بالإضافة إلى سنة اختيارية، مع النادي من العاصمة. pic.twitter.com/uHXu72QBnD
ولعب بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير السابق، في صفوف باريس سان جيرمان 95 مباراة بين عامي 2001 و 2003 سجل خلالها 6 أهداف، بصفته قلب دفاع وقائد للفريق.
ولم يرتبط المدرب الأرجنتيني البالغ عمره 48 عاما، بأي فريق منذ إقالته من تدريب توتنهام نهاية العام 2019.
مرحباً، ماوريسيو بوتشيتينو! ???? pic.twitter.com/vN9oMs9h9L— نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 2, 2021