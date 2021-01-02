  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسمياً.."بوكيتينو " مدربا لباريس سان جيرمان

السبت 02 يناير 2021 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.."بوكيتينو " مدربا لباريس سان جيرمان



سما

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم السبت، تعاقده مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو خلفا للمدرب الألماني المقال توماس توخيل.

وجاء في بيان النادي الباريسي: "يسر باريس سان جيرمان إعلان ماوريسيو بوكيتينو مدربا جديدا للفريق الأول".

وأضاف البيان: "وقع المدرب الأرجنتيني عقدا حتى 30 يونيو 2022، مع خيار التمديد لعام إضافي".


ولعب بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير السابق، في صفوف باريس سان جيرمان 95 مباراة بين عامي 2001 و 2003 سجل خلالها 6 أهداف، بصفته قلب دفاع وقائد للفريق.

ولم يرتبط المدرب الأرجنتيني البالغ عمره 48 عاما، بأي فريق منذ إقالته من تدريب توتنهام نهاية العام 2019.

#باريس سان جيرمان #ماوريسيو بوكيتينو #توتنهام #توماس توخيل

الأكثر قراءة اليوم

إجابات امتحان اللغة الإنجليزية للدورة التكميلية 2020 توجيهي التكميلي في الأردن

تردد قناة دي دبليو DW عربية الألمانية الجديد 2021 على نايل سات (شاهد)

ترددات القنوات السورية الجديدة 2021 تردد قناة سوريا دراما

الكشف عن موعد وصول لقاح فيروس كورونا الى قطاع غزة

الرئاسة الفلسطينية تصدر بيانا هاما بعد تسلم الرئيس رسالة خطية من هنية حول إنهاء الانقسام

تردد قناة تلفزيون السودان Sudan TV الجديد 2021

انفجار عرضي في منزل شرق مدينة غزة

الأخبار الرئيسية

الرجوب يتحدث عن المصالحة الفلسطينية: اتفاقنا مع حماس لن يكون تحت الطاولة!

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 409 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

غزة: الشرطة توضح بشأن اعتقال أربعة مواطنين من إحدى العائلات بخانيونس

خرق وعده وحطم “دفيئة الجيش”.. هآرتس تتساءل: هل بقي لـ”الطيب” غانتس شيء يفعله؟

هنية

الديمقراطية تكشف تفاصيل رسالة هنية لـ "حواتمة" بشأن موافقة حماس على إجراء الانتخابات

اعلان سما رسائل